Vogelgrippe So ist die Situation in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Das Friedrich-Loeffler-Institut resümierte noch vor Weihnachten: Die tot aufgefunden Wildvögel können in der aktuellen Vogelgrippe-Epidemie eigentlich nur die 'Spitze des Eisbergs' sein. Täglich würden aus ganz Europa neue Funde gemeldet, heißt es in der Risikoeinschätzung.

Sachsen-Anhalt: Zwei Betriebe verloren ihr Nutzgeflügel

Eine Schilderung, die Ralf-Peter Weber vom Landwirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt bekannt vorkommen dürfte. Auch hier gab es seit Ende November neue Fälle, erzählt der Staatssekretär für Landwirtschaft. "Konkret heißt das, wir hatten in zwei landwirtschaftlichen Betrieben Nachweis von Vogelgrippe. Dort mussten wir die Bestände keulen." Ansonsten habe es fünf weitere Verdachtsfälle bei Wildgeflügel gegeben, die bestätigt seien und aktuell einen Verdachtsfall bei einer Hobbyhaltung im Burgenlandkreis. Vogelgrippe sei da allerdings noch nicht bestätigt.

Damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann, hat das Landwirtschaftsministerium auch Geflügelmessen und -ausstellungen untersagt. Für alle Geflügelhalter in Sachsen-Anhalt gilt außerdem nach wie vor eine landesweite Stallpflicht, sagt Weber. "Aktuell können wir keine Entwarnung geben, da wir in den letzten zehn Tagen weitere, bestätigte Verdachtsfälle bei Wildgeflügel und voraussichtlich bei Nutzgeflügel hatten. Wir brauchen eine längere Phase der Ruhe, also keine neuen Verdachtsfälle." Dann könnte man Entwarnung geben, aber das sei im Augenblick nicht absehbar.

Kaum Fälle in Thüringen

Ein Ende der Stallpflicht ist auch in Thüringen nicht abzusehen, auch, wenn der Freistaat bisher eher glimpflich davongekommen ist. Dem Thüringer Gesundheitsministerium zufolge ist es bisher bei den zwei Vogelgrippe-Fällen an der Talsperre Zeulenroda geblieben. Deshalb habe Thüringen die Stallpflicht auch nur für Risikogebiete verhängt, erklärt Ministeriums-Sprecher Matthias Hinze: "Es ist nicht flächendeckend und solange wir keine weiteren Fälle haben, steht nicht zur Debatte, dass wir die Fläche ausweiten. Weil man immer zwischen dem aktuellen Geschehen und den Zumutungen abwegen muss, die die Stallpflicht für Tiere und Halter beinhaltet. Für Tiere, die üblicherweise in Freilandhaltung leben, ist es natürlich Stress, wenn sie mehrere Wochen im Stall zubringen müssen."

Virus bei Wildvögeln in Sachsen nachgewiesen

In Sachsen dagegen bleibt das Geflügel landesweit in den Ställen. Auch die Sperrbezirke bleiben unverändert erhalten. Nach Angaben des Verbraucherschutzministeriums haben sich hier innerhalb der vergangenen zwei Wochen zwei weitere Verdachtsfälle bestätigt: Zwei tot aufgefundene Wildvögel in der Sächsischen Schweiz sind an Vogelgrippe gestorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Fälle in Sachsen auf 18 Wildvögel.