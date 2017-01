200 gute Vorsätze - so viele Ziele hat sich die schwarz-rot-grüne Koalition am Jahresende aufgeschrieben. Sie beruhen im Wesentlichen auf dem Koalitionsvertrag und werden im Januar offiziell vorgestellt.

Über allem steht eines: Die Koalitionsparteien wollen nicht mehr wie im letzten Jahr über Personalien und Altlasten streiten – das betont auch Ministerpräsident Reiner Haseloff: "Die inhaltliche Arbeit muss absolut im Vordergrund stehen. Dazu gehört die Endfertigung und Verabschiedung des Haushaltes. Das ist der Haushalt für die Jahre 2017 und 2018, mit einem Finanzvolumen, was noch nie so groß gewesen ist, mit deutlich über elf Milliarden Euro pro Jahr."

Mit dem zusätzlichen Geld will die schwarz-rot-grüne Koalition mehr Lehrer und Polizisten einstellen. Auch die Kommunen bekommen mehr Geld. Eine große Reform steht zudem beim Kinderförderungsgesetz an. Für die SPD ein besonders wichtiges Projekt, sagt Fraktionschefin Katja Pähle.

Das Sozialministerium will als erstes den Ist-Stand evaluieren. "Fragebögen dazu sind an alle Einrichtungen im Land versendet", erklärt Pähle. "Die werden Anfang des Jahres wieder zurückkommen und dann wird es darum gehen zu diskutieren, was gute, qualitativ hochwertige Kinderbetreuung in unserem Land ausmacht und wie wir das gestalten wollen."