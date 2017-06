Die Unteren Waffenbehörden in Thüringen sind unterbesetzt. Die Landkreise im Freistaat geben an, zwischen meist einem und selten vier Mitarbeitern zu beschäftigen, um Waffenbesitzer zu kontrollieren. Wie oft die Behörde also zur Stippvisite kommt, schwankt stark je nach Wohnort. Das ergab eine parlamentarische Anfrage von Linken-Politiker Steffen Dittes.