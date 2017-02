Das sächsische Innenministerium arbeitet an einem Gesetzentwurf zu Waffenverbotszonen . Der Sprecher des Ministeriums, Andreas Kunze-Gubsch, erklärt die Einzelheiten so: "Dort werden dann häufiger auch Untersuchungen und Durchsuchungen von Bürgern möglich sein. Und sollten dann bestimmte Waffen, zu denen beispielsweise auch Schreckschusspistolen gehören würden, gefunden werden, ist das eine Ordnungswidrigkeit", erläutert Kunze-Gubsch.

Goudschmidt gibt aber auch zu bedenken: "Wobei man nicht vergessen sollte, dass man jemandem gefährliche Verletzungen auch mit einem alltäglichen Gegenstand wie einer Schere zufügen kann." Für die Gewerkschaft sind außerdem noch Fragen offen. Zum Beispiel: Was ist mit Menschen, die von Berufs wegen eine Waffe tragen müssen, wie etwa die Fahrer von Geldtransporten? "Das sind natürlich alles die Sachen, die man dabei berücksichtigen muss", betont Goudschmidt. Man müsse wissen, welche Ausnahmen man gestatten wolle. Fraglich wäre beispielsweise auch, ob das Tragen von Pfefferspray in den Zonen verboten sein soll. Dies müsse alles genau geprüft werden.

Kommt als Waffenverbotszone in Betracht: die Eisenbahnstraße im Leipziger Osten. Bildrechte: dpa

Welche Orte Waffenverbotszonen werden sollen, wird im Gesetz bewusst nicht festgelegt. Das soll nach Bedarf vom Innenministerium geregelt werden. Gewerkschafter Goudschmidt fallen sofort Kriminalitätsschwerpunkte ein: "Das sind, wenn ich jetzt mal von Leipzig ausgehen würde, sicher die Eisenbahnstraße, der Klassiker, der hier jedem einfallen würde. Dann der Schwanenteich hinter der Oper, der so ein Schwerpunkt ist, mit dem wir zu kämpfen haben." In Dresden käme laut Goudschmidt zum Beispiel der Wiener Platz in Frage. Alles Orte, an denen es vermehrt Gewalttaten gibt.



Ein Waffenverbot könnte aber nur etwas helfen, wenn es genug Polzisten gibt, die das Verbot kontrollieren. "Das ist aber eine Frage des Personals, das ich dafür einsetzen kann, das ich haben muss. Und da kommen wir wieder zu dem Spiel, was wir überall in der sächsischen Polizei haben: Es fehlt das Personal, es durchzusetzen."