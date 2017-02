Ein ruhiger Abend in der Bar von Ali D. in Weißenfels. Als er den Raum betritt, begrüßt der 24-Jährige das Personal und ein paar Gäste persönlich. Freundlich, souverän, selbstsicher. Trotzdem hat er eine Schreckschusspistole.

Schießen in der Öffentlichkeit darf man nur in gesetzlich sehr eng gesteckten Grenzen: bei Notwehr. Doch immer häufiger spielen in Sachsen-Anhalt Schreckschusswaffen eine Rolle in Konfliktsituationen. Für 2016 zählt das Innenministerium einen Anstieg von 973 auf 1.179 Straftaten gegen das Waffengesetz. Gleichzeitig stiegen die Anträge auf einen kleinen Waffenschein weiter an.