Holger Gebhardt trat 2014 für die CDU bei der Stendaler Stadtratswahl an. Er bekam ein merkwürdiges Ergebnis: mehr als 80 Prozent der Stimmen über Briefwahl. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben inzwischen ergeben: In 160 Fällen soll Holger Gebhardt Briefwahlunterlagen gefälscht haben. Die Daten hatte er sich über seine Arbeit im Jobcenter organisiert. Er nutzte die Daten von Hartz-IV-Empfängern, bei denen er annahm, dass sie nicht wählen gehen würden. Der Pressesprecher des Landgerichts Stendal, Michael Steenbuck sagt heute: "Diese Unterlagen soll er eigenmächtig, das heißt ohne Absprache mit den berechtigten Wählern, ausgefüllt und an das Wahlbüro zurückgegeben haben."

Hardy Peter Güssau trat im Sommer 2016 als Landtagspräsident zurück. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zunächst wird die Anklageschrift verlesen und der Beschuldigte angehört. Ein Geständnis von ihm könnte das Verfahren deutlich verkürzen. Falls es das nicht gibt, droht ein Mammutprozess: Die Staatsanwältin hat mehr als 160 mögliche Zeugen benannt – die ersten fünf werden schon in den nächsten Tagen gehört.



Auch in der Landespolitik erwarten sich viele Aufklärung: Wie viel wussten andere CDU-Mitglieder? Wollten sie eine Wahlwiederholung verhindern? Der Landtagsabgeordnete und Chef der Stendaler CDU, Hardy Peter Güssau, stand besonders im Fokus. Er konnte Vorwürfe nicht ausräumen. Deshalb musste er im Sommer 2016 als Landtagspräsident zurücktreten.



Doch die CDU in Sachsen-Anhalt geht nicht davon aus, dass mehrere ihrer Mitglieder beteiligt waren. Generalsekretär Sven Schulze erwartet, "dass das, was bisher bekannt ist – nämlich dass er allein gehandelt hat – im Prozess klar herausgestellt wird."



Doch für die anderen Parteien ist das nicht so klar. Bei hitzigen Debatten im Landtag erhoben nicht nur die Opposition, Linke und AfD, schwere Vorwürfe. Auch die Koalitionspartner Grüne und SPD setzten die CDU unter Druck. Jürgen Barth ist SPD-Abgeordneter aus dem Altmarkkreis. Er denkt, dass dieser Prozess auch für die CDU eine gute Gelegenheit ist, "für Klarheit und Offenheit in diesem – ich sage mal – bisher nicht sehr konstruktiven Verlauf in der Vergangenheit zu sorgen."