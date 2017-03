Güssau habe gerichtliche Hilfe in Anspruch genommen, um seine Persönlichkeitsrechte zu schützen. Der Journalist hält dagegen: "Ich habe meine Recherchen alle in der Form gemacht, dass ich belegen kann, was ich geschrieben habe. Insofern muss man einfach in die juristische Auseinandersetzung gehen, wenn er diesen Weg gewählt hat."

Der ehemalige Landtagspräsident hardy Peter Güssau (CDU) Bildrechte: dpa

Doch was bedeutet das? Will ein Politiker die freie Berichterstattung beschränken? Der ehemalige Landtagspräsident verneint das in seiner schriftlichen Antwort. Er schreibt: "Eine wahrheitsgemäße Berichterstattung über den Wahlbetrug in Stendal und das Strafverfahren gegen Herrn Gebhardt wird durch eine Unterlassungsverfügung gegen einen Journalisten, der unwahre Behauptungen über mich verbreitet hat, selbstverständlich in keiner Weise eingeschränkt."