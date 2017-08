Das Plakat mit der Aufschrift "Hier könnte ein Nazi hängen" ist zum Beispiel an Laternenmasten auf dem Marktplatz in Halle zu sehen, aber auch in anderen Städten Sachsen-Anhalts. Außerdem wirbt "Die Partei" in Baden-Württemberg und Berlin mit dem Plakat. "Dieses Plakat haben vor einiger Zeit schon unsere Genossen in Berlin entwickelt und es hat sich dort und auch anderswo bewährt, da es uns vor allem auch mediale Aufmerksamkeit sichert", sagt Steffen Retzlaff, Landesvorsitzender der Partei "Die Partei" in Sachsen.

Während "Die Partei" in Thüringen im Bundestagswahlkampf nicht mit dem Spruch "Hier könnte ein Nazi hängen" werben will, soll er in Sachsen in wenigen Tagen in die Kampagne eingebunden werden, erklärt Retzlaff weiter. Eine Empörung darüber sieht er nicht.

Der ein oder andere wird vom Charme und von der Doppeldeutigkeit unserer Plakate ein wenig überfordert sein. Steffen Retzlaff, Die Partei

Anderseits sei klar, dass es sich natürlich um keinen Gewaltaufruf handele. "Die Kernaussage ist doch eindeutig, da, wo unsere Plakate hängen, da hängen keine Nazi-Plakate."

Reaktion auf Plakat von "Die Rechte"

Umstrittenes Wahlplakat der Partei "Die Rechte". Bildrechte: Robert Fietzke In der Tat hat das derbe Anti-Nazi-Plakat der Satiriker aber noch einen anderen Hintergrund. Es ist nämlich eine Reaktion auf ein ganz ähnliches Plakat der fremdenfeindlichen Partei "Die Rechte", so Steffen Retzlaff. "Die Rechte" hatte im vergangenen Jahr zum Beispiel in Magdeburg vor einem Flüchtlingsheim mit dem Spruch "Wir hängen nicht nur Plakate" geworben, doppelsinnig, auch zu verstehen als Morddrohung. Danach verwendete "Die Rechte" das Plakat auch im Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen.

Die linksorientierte Partei "Die Partei" reagierte darauf auf ihre eigene satirische Art und Weise: Sie entwickelte das Plakat "Hier könnte ein Nazi hängen" und brachte es kurzerhand unter den Plakaten der Rechten an.

Keine Regeln zum Inhalt von Wahlplakaten

Die Behörden sind meist machtlos, wenn Parteien Plakate mit grenzwertigen Inhalten aufhängen, erklärt Mathias Hasberg von der Stadt Leipzig. Zuständig seien zwar die Kommunen, die in ihren Wahlwerbesatzungen die Details regeln, aber:

Die Wahlwerbesatzung regelt grundsätzlich nur das Aufstellen, den Ort, den Zeitraum, wo was aufgestellt wird. Sie regelt ausdrücklich nicht den Inhalt von Wahlwerbung, das darf sie auch nicht, das ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Mathias Hasberg, Stadt Leipzig

Das heißt, für den Inhalt sind die Parteien zuständig und auch verantwortlich.

Anzeige bei der Polizei möglich

Für den Inhalt von Wahlplakaten sind die Parteien verantwortlich. Nur Gerichte könnten Plakate verbieten. Bildrechte: dpa Auch die Stadt Halle, in der zurzeit viele der fraglichen Plakate zu finden sind, wird daher nicht einschreiten. Eine inhaltliche Bewertung von Wahlwerbung werde von der Stadt nicht vorgenommen, sagte ein Stadtsprecher dem MDR. Dennoch muss die Wählerin oder der Wähler nicht jeden Wahlplakatspruch einfach so hinnehmen. Wer glaubt, zum Beispiel volksverhetzende oder anzügliche Inhalte entdeckt zu haben, kann Anzeige erstatten. Allerdings gehen die Gerichte bei der Auslegung der Meinungsfreiheit meist sehr weit. Im Falle des Spruchs "Wir hängen nicht nur Plakate" der Partei "Die Rechte" stellte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein.