4.000 Plakate hat Wanderwitz aufhängen lassen: "Die allermeisten Gemeinden wenden entweder eine Sieben-Tage- oder eine Zehn-Tage-Frist an. Einige sind auch sehr kulant und geben uns zwei Wochen. Manchmal gibt es Sondereffekte. Wir hatten zum Beispiel in Burgstädt Landeserntedankfest am Wochenende nach der Wahl. Da hat die Gemeinde natürlich gesagt: Seht zu, dass ihr die Plakate schon nach drei Tagen unten habt."

Laut Stadtsatzung gilt in Leipzig eine Frist von zehn Tagen nach der Wahl. So steht es im Abschnitt fünf. Die Frist ist abgelaufen. Im Wahlkreis von Daniela Kolbe von der SPD in Leipzig sind die meisten Plakate abgenommen. Aber eins will nicht so recht: "Ich weiß von einem Plakat, dass unsere Ehrenamtler nicht abnehmen konnten. Ganz viele andere Parteien haben unten drunter Plakate gehängt. Da ist unseres soweit nach oben gerutscht, dass die Ehrenamtler nicht rangekommen sind. Wir werden mal schauen, dass es irgendwann wieder nach unten rutscht. Dann können wir es entfernen."