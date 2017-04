Thüringer Gebietsreform Hauptsache effektiv

Taubert meint damit, dass natürlich manche Bürger einen neuen Ausweis beantragen müssten oder Gemeinden neues Briefpapier. Unter dem Strich spare die Verwaltung aber und damit der Steuerzahler. Die konkrete Einsparsumme des linken Koalitionspartners nimmt Taubert nicht in den Mund, allerdings teilt sie das Spar-Argument der entschlackten Verwaltung. Als Beispiel führt sie die Gebietsreformen aus den Jahren nach 1994 an, allen voran die Kreisgebietsreform. "Wenn man sich die Zahl der Beschäftigten in den Landkreisen anschaut, dann sieht man, dass es einen erheblichen Stellenabbau gegeben hat und insofern gab es auch Einsparungen", so Taubert.