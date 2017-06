Anfang Juni hat sich das erste Gesetz zur Thüringer Gebietsreform in Luft aufgelöst. Der Verfassungsgerichtshof hat das so genannte Vorschaltgesetz gekippt - wegen eines formellen Fehlers. In diesem Gesetz stand unter anderem, dass Thüringer Gemeinden in Zukunft 6.000 Einwohner haben müssen. Die Folge war, dass sich 95 Prozent der Thüringer Gemeinden neu zusammenfinden müssen. Und: Die Gemeinden sollten das möglichst freiwillig tun.

An all dem will Innenminister Holger Poppenhäger festhalten. Er sagt: "In dem Vorschaltgesetz waren ja auch umfangreiche finanzielle Zusagen zu dem Freiwilligkeitsprozess der Gemeinden." 155 Millionen Euro seien für die Freiwilligkeitsphase vorgesehen gewesen. "Damit dieser Prozess keinesfalls ins Stocken gerät, will ich hier erklären, dass wir natürlich an dieser Zusage festhalten."