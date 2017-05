Die Kita „Neuer Bahnhof“ in Ehrenfriedersdorf südlich von Chemnitz ist eine der zehn Willkommenskitas in Sachsen. Jana Härtel, die Leiterin, erinnert sich an die Bewerbung für das Projekt: "Der Flüchtlingsstrom kam. Und keiner wusste, wie viele Kinder kommen jetzt hier an, wie geht man damit um, muss man dafür künstlich irgendetwas schaffen?"

Zwölf Kinder aus Familien, die in Deutschland Asyl gesucht haben, sind dann in den vergangenen drei Jahren in der Kita aufgenommen worden. Zurzeit sind es vier von insgesamt 61 Kindern in dem Kindergarten. Wie das Willkommenheißen in der Kita umgesetzt wird, das hat sich ihr Team gemeinsam mit einer Beraterin der Kinder- und Jugendstiftung erarbeitet. Eine besondere Behandlung für die ausländischen Kinder braucht es wider Erwarten nicht, erzählt Leiterin Jana Härtel: "Da bedarf es nicht, was wir erst dachten, dass wir das ganze Haus mit verschiedenen Schriftbildern ausstatten müssen – Arabisch, Russisch und was es alles so für Sprachen gibt. Sondern es geht einfach darum, denen ein Lächeln zu schenken, die Hand zu reichen."

Eltern anfangs skeptisch

Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping weiß aus Gesprächen, dass am Anfang einige Eltern das Modellprojekt kritisch sahen und manche ihr Kind deshalb in eine andere Kita gaben. Doch mit der Aufnahme der Flüchtlingskinder und der begleitenden Unterstützung habe sich das Bild gewandelt, erzählt die Integrationsministerin: "Da hat sich rausgestellt, dass die Eltern auch begeistert waren von dieser Kita. Ihre Sorgen und ihre Ängste, die sie vielleicht am Anfang hatten, konnten durch die interkulturelle Schulung der Erzieherinnen und Betreuer auch im Wesentlichen genommen werden."

Fast monatlich kommt eine Beraterin nach Ehrenfriedersdorf, bespricht mit den Erzieherinnen und Erziehern deren Sorgen und Probleme. Fachfragen beantworten Experten in Schulungen, zum Beispiel wie man mit traumatisierten Kindern umgeht. In der Stiftung kümmern sich zwei Teilzeitkräfte um das Willkommenskita-Programm, drei Beraterinnen und Berater besuchen die Kitas. Zusätzliches Personal für die Kitas gibt es nicht.

Weiterbildung zum Umgang mit Traumata und Sprachproblemen

Sprachförderung ist ein zentrales Thema bei der behandlung von Flüchtlingskindern. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Mathias Streisel Auf rund 160.000 Euro pro Jahr beläuft sich das Gesamtbudget für das Modellprojekt, sagt Jens Hoffsommer, der die Regionalstelle der Stiftung in Dresden leitet. "Beim Thema Trauma haben wir Fortbildung angeboten, bei rechtlichen Fragen, beim Thema Sprache – wie wichtig ist die Muttersprache für den Spracherwerb der deutschen Sprache. So was sind Wissensthemen, die haben wir impulsartig reingegeben in Workshops, da ist auch mal ein Referent in die Einrichtung gefahren", berichtet er.



Derzeit würden die Erfahrungen so aufbereitet, dass Materialien auch anderen Kitas zur Verfügung gestellt werden können. Ein Arbeitsheft soll entstehen. "Und wir suchen nach Möglichkeiten, wie es weitergehen kann, da sind wir mit dem Land, mit unseren Förderpartnern und anderen, die sich möglicherweise engagieren wollen, in Gesprächen", sagt Jens Hoffsommer.

Integrationsministerin will Projekt fortsetzen

Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping. Bildrechte: Ronald Bonß Ende des Jahres läuft das Modellprojekt aus. Danach soll es ausgeweitet werden – wie genau, da hält sich die Stiftung noch bedeckt. Wichtigste Förderpartner sind zurzeit das Kita-Referat im Kultusministerium und das Programm "Weltoffenes Sachsen" von Integrationsministerin Petra Köpping. Die Nachfrage nach dieser Unterstützung sei groß, sagt Köpping. "Ich bin sehr dafür, dass wir uns Gedanken machen, wie wir dieses Projekt fortführen, diese Modellprojekte dann auch wirklich für viele Kitas anbieten können."



Letztlich werden nicht nur Flüchtlingskinder davon profitieren, heißt es aus der Kinder- und Jugendstiftung. In der Willkommenskita sollen sich alle Kinder gut angenommen fühlen. Egal wo sie herkommen, wie sie sprechen oder mit welcher Beeinträchtigung sie zu kämpfen haben.

Erzieherinnen begrüßen Coaching

Jana Härtel von der Kita „Neuer Bahnhof“ in Ehrenfriedersdorf hat die Bewerbung als Willkommenskita nicht bereut. Das Erzieherteam wächst, auch weil man sich Zeit nimmt, noch einmal zu durchdenken, was im Alltag passiert. "Die Dauerbegleitung durch einen Coach wäre sehr wünschenswert und auch diese Stelle, wo man anrufen kann, wenn ein Problem, eine Sorge da ist, dass man einfach eine Fachberatung hat."

Im Doppelhaushalt ist für interkulturelle Schulung zusätzlich Geld eingestellt worden. Nun müssen Freistaat und Stiftung aushandeln, wieviel davon den Kitas künftig zugutekommt.