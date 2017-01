Diese Fragen waren in Thüringen wohl nicht ausschlaggebend, als man in den 90er Jahren beschloss, den Winterdienst lieber andere machen zu lassen, so Markus Brämer vom Thüringer Landesamt für Straßenbau und Verkehr: "In Thüringen ist es in den letzten 20 Jahren so, dass wir diese Leistungen öffentlich ausschreiben und vergeben. Das heißt, dass private Unternehmen und insbesondere Logistikfirmen sich bewerben können. Wir haben hier in Thüringen nicht nur die TSI, sondern auch andere Unternehmen, die den Winterdienst auf Bundes- und Landesstraßen verrichten."