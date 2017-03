Im Halbzeitzeugnis für die Koalition, ausgestellt vom Verband der Wirtschaft Thüringen, klingt das etwas anders. Geschäftsführer Stephan Fauth formuliert es so: "Auch in der Schule ist es so, dass die erste Beurteilung verbal erfolgt und nicht mit einer Note. Ich sage: Die Wirtschaft ist mit Rot-Rot-Grün nicht zufrieden." Was die Thüringer Bosse stört: