Lützen, Magdeburg oder Stendal? Für viele Flüchtlinge war die Antwort auf diese Frage bislang klar: Magdeburg! Doch seit dem 17. Februar dieses Jahres dürfen sie sich nicht mehr ohne weiteres aussuchen, wo sie leben wollen. Stattdessen müssen sie sich in einem vorgeschriebenen Landkreis niederlassen. Die Börde geht sogar noch einen Schritt weiter und weist den Betroffenen eine konkrete Gemeinde zu. Grundlage ist der sogenannte Erlass zum Integrationsschlüssel. Heinz-Lothar Theel, Geschäftsführer des Landkreistages, zieht ein positives Fazit.

Nach den Auskünften der Landkreise laufe es gut, es gebe wenige Probleme bei der Umsetzung des Runderlasses des Innenministeriums. Die Zuweisung dort in die Landkreise werde aus Halberstadt vorgenommen, also aus der Erstaufnahmeeinrichtung. Die Zahlen seien derzeit nicht so hoch, dass es vor Ort zu Problemen kommen würde.