Es ist nicht das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass Zuwanderer nicht frei entscheiden dürfen, wo sie sich ansiedeln. Im Jahr 1975 führten mehrere Bundesländer Zuzugssperren für bestimmte Stadtgebiete ein, um dort eine Konzentration von Ausländern zu verhindern. Das traf vor allem türkische Gastarbeiter. Die Integration habe das jedoch nicht befördert, sagt Ulrike Hamann vom Berliner Institut für empirische Migrations- und Integrationsforschung: "Im Gegenteil! Ich habe in eigener Forschung in Interviews feststellen können, dass Menschen, die vor 40 Jahren davon betroffen waren, das als Behinderung der Integration erinnern."

Beispiel Spätaussiedler aus der Ex-Sowjetunion

Für die Behörden bedeutete die Zuzugssperre so viel Aufwand, weil es immer mehr Anträge auf Ausnahmeregelungen gab, dass der Senat die Sperre 1990 wieder aufhob. In den 1990er-Jahren führte der Bund nochmal eine Wohnsitzauflage ein. Diesmal galt sie für die deutschen Spätaussiedler aus dem ehemaligen Sowjet-Gebieten. Jan Schneider vom Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, kurz SVR, erläutert die Wirkung: "Man ist sich in der Forschung, obwohl das einige Jahre her ist, nicht einig darüber, ob das nachhaltig positive Effekte auf die Integration hatte. Es hat sicher die räumliche Verteilung der Spätaussiedler gesteuert. Es hat aber bei der Erwerbstätigenquote keinen nachhaltig messbaren Effekt gebracht. Und es hat nicht dazu geführt, dass die Spätaussiedler mit einer Wohnsitzauflage besonders schnell autonom wurden. Das hat man daran gesehen, dass Spätaussiedler ohne Wohnsitzauflage viel schneller zu Wohneigentum kamen als die mit Auflage."

Allerdings fühlte sich der Großteil der Spätaussiedler einer Untersuchung des Bundesamts für Migration von 2007 zufolge am zugewiesenen Wohnort wohl. Und die befragten Kommunen hoben die bessere Planbarkeit hervor. Das allein dürfe aber kein Grund für eine Wohnsitzauflage sein, erläutert Hendrik Kreuzberg vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Sachsen: "Die eine Begründung ist ja die der besseren Kosten- und Lastenverteilung. Das hat aber der Europäische Gerichtshof schon 2016 ausgeschlossen und eine Festlegung getroffen. Nämlich, dass, wenn man eine Wohnsitzauflage einführt, sie der Integration der Menschen dienen muss."

Kommunen profitieren, kaum Effekt für Integration

In einem Bericht, in dem der SVR die Wohnauflage für subsidiär Geschützte in Brandenburg untersucht hat, heißt es: "Wohnsitzauflagen können zwar dafür sorgen, dass sich die Zuwanderer gleichmäßiger auf die Länder und Kommunen verteilen. Dies allein bedeutet aber noch lange nicht, dass Integration gelingt."

Dafür seien noch viele weitere Faktoren entscheidend, führt Kreuzberg vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Sachsen aus: "Hier geht es um Investitionen in soziale Infrastruktur, um Bildung, um Wohnraum, Gesundheitsversorgung, und das natürlich auch alles im ländlichen Raum." Fazit: Der positive Effekt einer Wohnsitzauflage allein ist zumindest fragwürdig. Kommen wird sie in Sachsen trotzdem.