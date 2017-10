Gesundheitskrise Krankenhauspfleger an Belastungsgrenze

In deutschen Kliniken sind die Pflegekräfte immer höheren Belastungen ausgesetzt. Grund sind kontinuierlich steigende Patientenzahlen, während der Personalbestand stagniert. Auch die Schere zwischen der Anzahl an Ärzten und der Anzahl an Pflegekräften geht immer weiter auseinander.



Die Zahl der Krankenhausärzte ist in den vergangenen 25 Jahren um 66 Prozent auf rund 158.100 gestiegen. Bei den Pflegekräften gab es in diesem Zeitraum bis 2016 hingegen eine leichte Abnahme auf rund 325.100, rund 1.000 weniger als 1991. Auf diese aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts macht die Deutsche Stiftung Patientenschutz aufmerksam.