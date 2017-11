Erzieher sind in Sachsen-Anhalt Mangelware. Deshalb helfen in einigen Kommunen jetzt auch Mitarbeiter von Zeitarbeitsfirmen aus.

Erzieher sind in Sachsen-Anhalt Mangelware. Deshalb helfen in einigen Kommunen jetzt auch Mitarbeiter von Zeitarbeitsfirmen aus.

Erzieher sind in Sachsen-Anhalt Mangelware. Deshalb helfen in einigen Kommunen jetzt auch Mitarbeiter von Zeitarbeitsfirmen aus. Bildrechte: imago/Stefan Noebel-Heise

Bildung Die Kindergärtnerin von der Zeitarbeitsfirma

Hauptinhalt

Nicht nur Schulen zeigen immer wieder, wie schlecht es häufig um die Bildung in Deutschland bestellt ist. Die Situation in Kindergärten sieht vielerorts auch nicht besser aus. Es fehlt Betreuungspersonal. Manchmal helfen das Zusammenlegen von Gruppen oder das Versetzen von Erziehern nicht mehr. Dann kommt Ersatz von Zeitarbeitsfirmen. In Sachsen-Anhalt holen sich einige Städte Hilfe auf diese Art.

von Manuela Lonitz, MDR AKTUELL