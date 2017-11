Landespolitik Sachsens Linke steht vor einer Zerreißprobe

Die AfD hat bei der Bundestagswahl in Sachsen ein besseres Ergebnis als die CDU eingefahren. Das hat nicht nur in der Regierungspartei viel durcheinander gewirbelt. Auch in der Opposition rumort es. Wie stark hat die Landespolitik die Bundestagswahl beeinflusst? Eine vieldiskutierte Frage, die den Oppositionsführer im Landtag, die Linke, jetzt in einer Führungskrise stürzt.

von Sebastian Hesse, MDR AKTUELL