Pläne von Wirtschaftsminister Willingmann Sachsen-Anhalts Hochschulen sollen unabhängiger werden

Böller im Hörsaal, Morddrohungen an den Rektor, beides hat Armin Willingmann noch nicht erlebt. Derart eskaliert war eine von einer AfD-nahen Hochschulgruppe geplante Vorlesung an der Uni Magdeburg vor anderthalb Wochen. SPD-Minister Willingmann sieht das kritisch: "Man muss auf jeden Fall erst mal sicherstellen, dass dort, wo zulässigerweise studentische Initiativen Veranstaltungen durchführen, diese auch durchgeführt werden können. Ganz gleich, ob uns deren Positionen gefallen oder nicht. Es ist nicht hinnehmbar, dass an einer Hochschule der Austausch nicht mehr stattfindet und ersetzt wird durch Krawall."

Aber nur einzelne Studiengänge, betont Willingmann. Die zwei Unis in den Großstädten und die Fachhochschulen im Land ergänzten sich gut. Ein Minister aus den eigenen Reihen, das freut die Wissenschaft. Udo Sträter ist Rektor an der Uni Halle und Willingmanns Nachfolger in der Landesrektorenkonferenz: "Ich denke, dass die Kommunikation sehr leicht und elegant möglich sein wird. Es ist immer gut, wenn der für Hochschulen zuständige Minister Hochschulpolitik kennt. Also hier wird nicht viel im Vorfeld zu diskutieren sein. Wir können gleich an Sachfragen rangehen", meint Sträter.