In Sachsen liegt die Zahl dieser Personengruppe im unteren einstelligen Bereich. In Thüringen wird sie ähnlich unpräzise angegeben. Auch dort gehen die Sicherheitsbehörden davon aus, dass die Zahl der islamistischen Gefährder im einstelligen Bereich liegt, erklärte ein Sprecher vom Landesinnenministerium. In Sachsen-Anhalt gebe es weniger als 5 Gefährder.

In Sachsen hat es im Jahr 2015 laut Landesamt für Verfassungsschutz 300 Personen mit islamistischem Potenzial gegeben. 2014 waren es noch 210. Laut Landesamt wurden 170 Salafisten in Sachsen verortet, das sind 40 mehr als noch im Jahr zuvor. "In den kommenden Jahren dürfte sich der Trend der starken Zunahme islamistischer Bestrebungen fortsetzen", erklärte das Amt.



Der islamistischen Szene Thüringens wurden nach Angaben des Thüringer Innenministeriums zuletzt etwa 125 Personen zugerechnet, der salafistischen Szene etwa 75 Personen. Die Zahl der aus Thüringen in die Krisenregionen Syrien und Irak ausgereisten Personen bewege sich im einstelligen Bereich, die der Rückkehrer ebenso: "Belastbare Erkenntnisse, wonach es zur Beteiligung an Kampfhandlungen des IS oder anderer islamistischer Organisationen kam oder diese in anderer Weise unterstützt wurden, liegen nicht vor."