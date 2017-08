Barbara Steinhöfel von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz spricht von massiven Bedrohungen der Internetnutzer, die nicht zahlen: "Es wird dann behauptet, es gäbe einen gerichtlichen Vollstreckungsbescheid. Und es wird angedroht: Am Soundsovielten um 10 Uhr werde das Inkasso-Team bei ihnen vorbeikommen, um die Wertgegenstände zu pfänden. Es werde gesagt, die Gegenstände würden mit einem Kleintransporter abtransportiert, für größere Gegenstände werde eine Spedition beauftragt."

Betroffen sind Seiten mit Namen wie maps-routenplaner-pro.com oder maps-24-routenplaner.com. Wer dort beispielsweise eine Route von Halle nach Salzburg sucht, muss sich zunächst mit seiner E-Mail anmelden, darf dafür allerdings auch an einem Gewinnspiel teilnehmen. Erster Preis ist pikanterweise ein neues Navigationssystem, so dass man auf den Service der Seite künftig verzichten kann. Der Anbieter ist der Meinung, dass durch das Abschicken der E-Mail-Adresse nun eine Mitgliedschaft und damit ein Vertragsverhältnis ausgelöst wurde.

Die Verbraucherzentrale sieht das anders: "Denn in vielen Fällen ist hier überhaupt kein wirksamer Vertrag über diese zwei Jahre zustande gekommen. Das hängt davon ab, wie die Seite gestaltet ist." Wichtig sei nämlich ein Hinweis "kaufen" oder "zahlungspflichtig bestellen" auf dem Button, mit dem man sich online anmelde. Das sei in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Dieser Hinweis fehle - wahrscheinlich, weil er mögliche Betrugsopfer schon vorher abgeschreckt hätte. Stattdessen gebe es Hinweise auf "Google Maps", obwohl der US-Gigant gar nichts damit zu tun habe, sondern sein Kartenmaterial kostenfrei zur Verfügung stelle.

Die Zahlungen an die teuren Kartenportale sollen übrigens mit einem digitalen Einkaufsgutschein des Internetanbieters Amazon durchgeführt werden, so dass der Empfänger anonym bleibt. Der dringende Tipp von Barbara Steinhöfel: "Man sollte auf keinen Fall die Rechnung einfach so bezahlen."