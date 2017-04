Datenschutz Fragwürdige Praxis bei Airbnb

Schwarz auf Weiß prangt es auf dem Bildschirm. Airbnb will den Personalausweis sehen und fordert auf der Website auf:

Der Nutzer soll also seinen Personalausweis oder Führerschein in die Kamera halten oder eine Kopie schicken. Im Datenschutzland Deutschland eine ungewöhnliche Forderung.

Ralph Walther, Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Thüringen, sieht das problematisch: "Wir raten eigentlich davon ab. Das ist aber für uns auch nicht ganz einfach, denn wir wissen natürlich: Wenn man das vehement ablehnt und sich weigert, wird man oft mit dem Anbieter nicht weiterkommen", so Walther. Das sei das Problem.

Da muss man selbst entscheiden: Was ist wichtiger? Dass man Mitglied wird, den Vertrag abschließen kann, also weiterkommt mit dem Unternehmen, oder, dass man die Hoheit über seine persönlichen Daten behält.

Bis 2011 waren Kopien vom Personalausweis verboten, seitdem sind sie in Ausnahmefällen erlaubt. So teilt das Bundesinnenministerium auf Nachfrage von MDR AKTUELL mit:

Die Server von Airbnb stehen allerdings in Irland und damit gilt irisches Recht. Airbnb sagt zum Verifizierungsorgang: "Wenn wir Informationen über deinen Führerschein oder Reisepass erhalten, speichern wir die Nummer des Dokuments in verschlüsselter Form. So musst du deine Identität nur einmal verifizieren." Nach deutschem Recht wäre eine Speicherung, wie sie hier angedeutet ist, verboten.