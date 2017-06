Was sind Salmonellen? Salmonellen sind Bakterien, die weltweit vorkommen. Sie können Durchfallerkrankungen, Erbrechen, Kopfschmerzen und Fieber auslösen. Die Erreger vermehren sich im Magen-Darm-Trakt von Menschen und Tieren. In der Regel bricht die Krankheit innerhalb von 5 bis 72 Stunden nach der Ansteckung aus.



Meist gelangen Salmonellen über Lebensmittel in den Verdauungstrakt. Man kann die Bakterien weder riechen noch schmecken. Besonders auf rohen oder ungekühlten Lebensmitteln vermehren sich Salmonellen schnell. Um die Bakterien sicher abzutöten, müssen Lebensmittel mindestens zehn Minuten auf mehr als 70°Celsius erhitzt werden. Auch in tiefgekühlten Nahrungsmitteln können Bakterien überleben, daher müssen auch betroffene Tiefkühlprodukte vor dem Verzehr erhitzt werden.