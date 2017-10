Der Lebensmittel-Discounter Aldi Nord ruft Champignons im Glas des Herstellers Clama zurück. In einem Glas "Champignons 1. Wahl, in Scheiben" der Marke King’s Crown wurden Glassplitter entdeckt.

Die betroffenen Gläser könnten in den Märkten des Discounters in Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg und Niedersachsen verkauft worden sein. Sie können in allen Aldi-Nord-Filialen zurückgegeben werden.



Gläser mit anderen Losnummern sowie andere Produkte der Firma Clama seien nicht betroffen.