Grundsätzlich gilt: Wer den Dreck macht, der muss ihn auch wieder wegräumen. So steht es in der Straßenreinigungssatzung. Da die Verantwortlichen nach den Silvesterknallereien aber schwer ausgemacht werden können, müssen Grundstücksbesitzer den Silvestermüll vor ihrer eigenen Tür wegräumen. Auch wenn sie ihn nicht verursacht haben. Um die Innenstädte in Leipzig und Dresden kümmern sich die Stadtreinigungen. In Dresden habe man gleich am frühen Neujahrstag zum Besen gegriffen, erzählt Josefin Päßler von der Stadtreinigung Dresden.

Man habe vorrangig in der Dresdner Innenstadt gereinigt, also am Neumarkt, am Altmarkt, an der Brühlschen Terrasse und auf der Wilsdruffer Straße, hieß es. Anschließend seien auch die Hauptstraße und alle Innerstädtischen Brücken von der Marienbrücke bis zur Waldschlösschen Brücke vom Müll befreit worden.

Winterdienst hat Vorrang

Um die 45 Straßenreiniger waren im Einsatz, um etwa 28 Tonnen Müll einzusammeln. Auch in Leipzig sei die Innenstadt am Neujahrsmorgen wieder sauber gewesen, weiß Susanne Zohl von der Stadtreinigung Leipzig. "Der Abfall vor dem Gewandhaus und auf der Strecke vom Neujahrslauf musste bis neun Uhr beseitig worden sein."

Auch in Neustadt-Neuschönefeld Leipzig verursachten Silvesterböller allerhand Müll. Bildrechte: Katharina Pritzkow/MDR Die restlichen Straßen werden im normalen Turnus gesäubert. Das kann wöchentlich passieren oder alle vierzehn Tage. Das kommt darauf an, wie die jeweilige Straße von der Stadtreinigung eingestuft wird. Zusätzliche Mitarbeiter oder Kehrmaschinen werden weder in Dresden noch in Leipzig eingesetzt. Durch den Wintereinbruch gleich zu Beginn des Jahres, kann sich die Beseitigung des Silvestermülls verzögern, sagt Zohl. Der Winterdienst habe Vorrang. "Wir müssen streuen, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten."

Alles in eine Tonne

Schneller geht es also vermutlich, wenn man selbst zum Besen greift. Und wohin dann mit dem Silvester-Müll? Alles in eine Tonne, erklärt Zohl. Denn der sei vermischt mit Straßenkehricht, außerdem seien die Batterien verschmutzt oder verrußt und gehörten deswegen in den Restmüll.

Bis zu 500 Euro Bußgeld kann es in Dresden und Leipzig kosten, wenn nicht vor der eigenen Haustür gekehrt wird, obwohl man muss. Wer sich nicht sicher ist, ob er selbst zum Besen greifen muss, der kann entweder in der Straßenreinigungssatzung nachschauen oder beim Abfalltelefon unter 03 41-6571 111 (Leipzig) oder 0351-488 9633 (Dresden) anrufen.