Wer auf einen anderes Auto auffährt, hat in aller Regel die Schuld am Unfall. Das nutzen Betrüger aus. An einer Ampel bremsen sie zum Beispiel abrupt und ohne ersichtlichen Grund und provozieren so einen Crash.

Auch beim Einparken schlagen die Kriminellen zu, erklärt Kathrin Jarosch, Sprecherin des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft: "Die Situation ist relativ eindeutig. Ihnen wird angezeigt, dass Sie in die Parklücke hineinkönnen. Und in dem Moment, in dem sie einfahren wollen, gibt derjenige Gas und rammt ihr Auto."

Jeder zehnte Unfall fingiert

Auch auf Parkplätzen ist Vorsicht geboten. Bildrechte: Colourbox.de Das gleiche könne geschehen bei Spurwechseln oder auch mit einer Rechts-vor-Links-Situation. Das seien beliebte Maschen, um Autounfälle zu provozieren, sagt die Expertin.



Jeder zehnte Unfall gehe auf das Konto der sogenannten Autobumser, schätzt Jarosch. Rund zwei Milliarden Euro Schaden würden so den Kfz-Versicherungen entstehen. Mit dem Geld von der Versicherung werde das Auto aber repariert. "Das fließt in andere Kanäle", sagt Jarosch. Das Auto werde nicht repariert und könne den nächsten Unfall verursachen.



Genaue Fallzahlen aus Mitteldeutschland waren bei der Polizei nicht zu bekommen. Das sei statistisch nicht zu erheben, hieß es. Die Geschädigten müssten einen Verdacht äußern, dass sie dem Unfallhergang nicht trauten. Das mache aber nicht jeder, vielleicht aus Unkenntnis, aber auch weil die Täter oft massiv Druck ausübten. Zudem seien die Beweis-Verfahren langwierig.

Man kann etwas tun - Polizei holen und dokumentieren

Wer glaube, dass ein Unfall provoziert gewesen sei, solle aber aktiv werden, empfiehlt Jarosch: "Ganz wichtig ist auf jeden Fall, die Polizei zu rufen." Dann müsse natürlich der Unfallort aus verschiedenen Perspektiven fotografiert werden. Man müsse natürlich die Identität des Unfallgegners feststellen, sich Kennzeichen, Name und Adresse geben lassen. Auch solle man keine Schuld anerkennen, sondern Polizei und Versicherung auf den Verdacht hinweisen.