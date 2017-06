Blinde haben Anspruch auf einen speziellen Blindenstock, der über einen Lasersensor besser vor Hindernissen warnt. Das hat das Sozialgericht Koblenz entschieden. (Aktenzeichen S 11 SO 62/15)

Ein herkömmlicher Blindenstock kostet etwa bis 100 Euro, Laserstöcke teils deutlich mehr als 1.000 Euro. Bildrechte: dpa

Eine blinde Frau hatte geklagt, weil ihre Krankenversicherung ihr nur einen herkömmlichen Blindenstock bewilligte. Die Frau monierte, mit dem konventionellen Taststock könne sie nur Hindernisse in Bodennähe ertasten. Ein mit Laser ausgestatteter Stock dagegen helfe ihr, auch höhere Hindernisse rechtzeitig zu erkennen.



Das Gericht gab der Klägerin Recht: Der Taststock erkenne höhere Hindernisse nicht, was schwere Verletzungen zur Folge haben könne. Blinde benötigten das Hilfsmittel täglich, um soziale Kontakte zu pflegen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. In Deutschland leben schätzungsweise 150.000 blinde und 500.000 sehbehinderte Menschen.