Die Polizei richtet am Mittwoch ihr Augenmerk verstärkt auf Geschwindigkeitssünder. 24 Stunden lang soll es Rasern an den Kragen gehen. Allerdings ist die Resonanz in diesem Jahr so gering wie noch nie: Neben Sachsen-Anhalt und Berlin erklärten auch Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg, den Blitz-Marathon in diesem Jahr ausfallen zu lassen.