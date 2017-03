Campylobacter-Bakterien Durchfallerkrankungen nehmen zu

Junge Menschen zwischen 20 und 35, die wahrscheinlich mit Risikolebensmitteln, also Putenfleisch, Hühnerfleisch, alles was vom Geflügel kommt, weniger professionell in der Küche agieren als die Oma oder die Mutter. Das ist zwar spekulativ, aber es muss so einen Zusammenhang geben.

Christoph Lübbert, Facharzt für Magen-Darm-Erkrankungen