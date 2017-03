Die Arbeitnehmerin begibt sich damit in eine problematische Situation, sagt der Leipziger Rechtsanwalt Jan Siebenhüner. Denn wer dienstliche Mails an seine private Adresse weiterleitet, der entzieht sie dem Server des Arbeitgebers. Die Mails werden dann auf fremden Servern wie Yahoo, Gmx, Google oder Web.de gespeichert, die der Arbeitgeber nicht schützen kann.

Eine Gefahr droht zum Beispiel durch Hackerangriffe. Der Arbeitsrechtsexperte Jan Siebenhüner erklärt: "Das Problem ist, dass man im Internet immer ausgespäht werden kann. Wenn ich betrieblich sensible Daten auf meinen privaten Account schicke, besteht das Risiko, dass diese Daten ausgespäht werden." Es kann ein Unternehmen oder eine Behörde in Bedrängnis bringen, wenn zum Beispiel der Forscher eine unveröffentlichte Studie oder der LKA-Mitarbeiter einen geheimen Bericht an seine Privatadresse schickt - und diese Daten dann an die Öffentlichkeit gelangen.