Mithilfe von digitalen Stromzählern können Energieerzeugung und -verbrauch besser abgestimmt werden. Das soll in Zukunft Energie sparen. Dass nun Zweifel an den digitalen Zählern aufkommen, macht eine ganze Branche nervös. Interviews? Nein danke, heißt es an vielen Stellen. Aber was haben die niederländischen Wissenschaftler eigentlich festgestellt? Im Labor-Experiment testeten sie elektronische Stromzähler. Unter bestimmten Bedingungen lieferten die völlig falsche Messergebnisse. Der Stromverbrauch lag den Forschern zufolge bis zum Sechsfachen über dem tatsächlichen Wert.

Allerdings kritisieren Experten wie Martin Kahmann von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, dass die Tests schlecht dokumentiert sind. Man müsse feststellen, ob die Untersuchung, die in Twente gemacht wurde, wissenschaftlich belastbar sei.

Eigentlich sollte es so sein, dass in Deutschland seitdem keine Geräte mehr im Netz sind, die derart massive Fehler zeigen.

Er rät, den Stromverbrauch im Blick zu haben. Steigt dieser kurzfristig stark an oder liegt deutlich über dem Durchschnitt, sollten Verbraucher zum Energieberater gehen. Auch, weil hinter hohen Stromrechnungen oft ganz andere Gründe stecken. In vielen Fällen, in denen ein erhöhter Verbrauch gemessen werde, liege es am Verbraucher selbst. Durch eine andere Nutzung, zum Beispiel durch neue oder defekte Geräte, werde tatsächlich mehr Strom verbraucht. "Erst wenn so etwas ausgeschlossen werden kann, geht man an den Stromzähler und möglicherweise liegt da dann der Fehler", erklärt Brandis.