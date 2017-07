Bundesarbeitsgericht Urteil zur digitalen Überwachung von Arbeitnehmern

So mancher Chef beobachtet die Internetaktivitäten seiner Mitarbeiter misstrauisch: Private Emails beantworten oder sich mit Freunden in sozialen Netzwerken austauschen – die Verlockung dazu ist am Arbeitsplatz groß. Aber auch die Kontrollmöglichkeiten sind größer geworden. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat am Donnerstag diesbezüglich eine wichtige Frage zu klären: Inwieweit dürfen Unternehmen Überwachungsprogramme an Firmenrechnern einsetzen und können die gewonnen Daten für eine Kündigung genutzt werden?