Schauen Deutsche fern, dann meist über Kabel, Satellitenschüssel oder das Internet. Wer noch eine Antenne auf dem Dach, alle bisherigen Warnhinweise ausgeblendet und nicht darauf reagiert hat, schaut ab morgen in einigen Gebieten auf einen schwarzen Bildschirm. Punkt Mitternacht wird das bisherige DVB-T ab- und im Lauf des Tages das neue Antennenfernsehen DVB-T2 HD zugeschaltet. Betroffen sind etwa 3,4 Millionen deutsche Haushalte: in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rund vier Prozent. Sebastian Roscher von der technischen Hotline des MDR: "Wenn man das als absolute Zahl ausdrücken möchte, sind es ungefähr 175.000 TV-Haushalte. Im Vergleich mit den anderen Verbreitungswegen wie Satellit und Kabel ist es doch relativ wenig."

Die Umstellung sei zum einen nötig, weil Frequenzen, die bislang für das Antennenfernsehen genutzt wurden, künftig dazu dienen, den ländlichen Raum mit Internet und Mobilfunk zu versorgen. Zum anderen seien die Anforderungen der Kunden an die Bild-Qualität gestiegen, so MDR-Betriebsdirektor Ulrich Liebenow. Per DVB-T aber könnten keine Angebote in HD gesendet werden: "Wir produzieren alle unsere Inhalte im hochauflösendem Format, können sie dort aber nicht senden. Mit DVB-T2 HD können wir das und haben dazu noch mehr Programme."

Sachsen-Anhalt wird komplett umgestellt, in Sachsen macht Leipzig den Start, in Thüringen die Region Jena. MDR-Betriebsdirektor Ulrich Liebenow zum weiteren Fahrplan: "Wir haben noch in diesem Jahr eine weitere Umstellung. Am 8. November sind Ostsachsen und die Lausitz dran, im Herbst 2018 folgt die Umstellung von Chemnitz und Erzgebirge." in Thüringen folgen im Frühjahr nächsten Jahres Erfurt und Weimar, im Herbst 2018 Gera und der Inselsberg. Es dauert also, bis ganz Deutschland DVB-T2 HD-Land ist. Wer schon jetzt umgerüstet hat, muss sich nicht sorgen. Die neuen Empfänger können auch den bisherigen Standard empfangen.