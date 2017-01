Zugefrorene Gewässer Dürfen wir jetzt aufs Eis?

Nach vielen Tagen und Nächten unter null Grad sind die meisten Teiche und Seen in Mitteldeutschland zugefroren. Jetzt wollen sich viele Wintersportfreunde am liebsten die Schlittschuhe anschnallen und auf dem Dorfteich ein paar Runden drehen. Gemeinden und Städte haben die Möglichkeit, einige Gewässer dafür freizugeben, die meisten tun das aber nicht. Den Grund dafür hat unsere Reporterin am Heidesee in Halle herausgefunden.

von Antje Uebel, MDR AKTUELL