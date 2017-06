Oft verbirgt sich mehr Zucker in bestimmten Produkten, als so manch einer annimmt.

Oft verbirgt sich mehr Zucker in bestimmten Produkten, als so manch einer annimmt.

Oft verbirgt sich mehr Zucker in bestimmten Produkten, als so manch einer annimmt. Bildrechte: IMAGO

"Droge Zucker" Eltern unterschätzen Zuckergehalt in Lebensmitteln

Hauptinhalt

Der tägliche Zuckerverbrauch in Deutschland liegt bei 90 Gramm pro Person. Das ist fast doppelt so viel wie von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen. Hauptproblem ist künstlich zugesetzter Zucker in Lebensmitteln. Am Pranger steht vor allem die Nahrungsmittelindustrie - sie verhinderte bislang wirksame Maßnahmen zur Zuckerreduzierung. Beim 1. Deutschen Zuckerreduktionsgipfel wird nun über neue Anti-Zucker-Strategien beraten.