Wie können Kinder Gefahren im Umgang mit Fremden erkennen - und wie sollen sich sich verhalten? Der frühere Polizist Steffen Claus geht mit diesem Thema in Schulen, um Kinder darüber aufzuklären. In Seminaren gibt er aber auch Eltern Ratschläge, wie sie ihre Kinder auf alltägliche Gefahren vorbereiten können. Wichtig seien, so Claus, wenige Tipps, die aber funktionieren. Denn oft würden Eltern ihren Kindern die falschen Tipps geben. Als Beispiel nennt der Präventionsspezialist: "Geh nicht mit Fremden mit". Denn rund 60 Prozent der Täter käme aus der eigenen Familie, 35 Prozent aus dem Wohnumfeld.