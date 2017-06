Bei der Suche nach einem Ferienjob helfen die klassischen Jobportale im Internet wenig. Das musste auch Schüler Eric feststellen: "Im letzten Sommer bin ich 15 Jahre alt geworden. Da habe ich nach einem Ferienjob gesucht für die Sommerferien. Ich habe im Internet nachgeschaut und da gab es nicht so viele Sachen."

Gute Job-Chancen bei Open-Air-Events

Anja Wölm vom Jobladen der AWO Dresden rät stattdessen, sich direkt am Wohnort umzuhören und bei potentiellen Arbeitgebern persönlich nachzufragen: "Nach unserer Erfahrung ist es vor allem im gastronomischen Bereich nicht einfach. Aber da gibt es die meisten Chancen. Gerade Biergärten, die im Sommer geöffnet haben. Veranstalter von Open-Air-Events suchen immer Leute als Spülkraft, zum Tischeabräumen und Küchenhilfen."

Generell sei es für Schüler in den letzten Jahren schwieriger geworden. Deshalb sei der persönliche Kontakt so wichtig. Auch Eric wurde erst nach längerer Suche in einem Freizeitpark fündig: "Dann musste ich dort Eis verkaufen, Pommes zubereiten und an der Kasse stehen wie im richtigen Restaurant."

Minderjährige dürfen nur zwei Stunden arbeiten

Auch während eines Ferienjobs kann man wertvolle Arbeitserfahrung sammeln. Anja Wölm empfiehlt deshalb, sich einen Ferienjob in dem Bereich zu suchen, in dem man später beruflich arbeiten will: "Schüler sollten nicht nur das Geldverdienen sehen. Sie sollten auch schauen: Wie kann ich das vielleicht für meinen späteren Lebenslauf positiv einsetzen?"

Minderjährige dürfen jedoch nur Tätigkeiten ausüben, die ungefährlich sind und die körperliche und geistige Entwicklung nicht beeinträchtigen. Zwischen 13 und 14 Jahren können Kinder zum Beispiel private Botengänge erledigen, Nachhilfe geben oder Prospekte verteilen. Das geht aber nur zwei Stunden pro Tag.

Ausnahmeregelungen im Gaststättengewerbe

Ab 15 Jahren gelten Minderjährige als Jugendliche, so die Anwältin für Arbeits- und Sozialrecht Theresa Beyer. Sie dürften auch in einem Unternehmen beschäftigt werden: "Nicht mehr als acht Stunden täglich, nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich und in der Regel nur von sechs bis 20 Uhr. Wobei es für einige Branchen, sprich das Gaststättengewerbe, Einzelausnahmen gibt."

Wenn, wie in der Gastronomie, am Wochenende gearbeitet wird, haben Schüler Anspruch auf entsprechenden Freizeitausgleich unter der Woche. Außerdem sollte der Ferienjob nicht länger als vier Wochen andauern

Einkommensgrenzen für Kinder von ALG-II-Beziehern

Fachanwältin Beyer macht außerdem darauf aufmerksam: "Der Mindestlohn gilt nicht für Jugendliche. Das heißt, für den Schülerjob muss individuell der Lohn ausgehandelt werden. Der Jugendliche hat aber Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Sie kann zur Not auch vor den Arbeitsgerichten durchgesetzt werden."

Generelle Einkommensgrenzen gibt es nur für Jugendliche, deren Eltern ALG II beziehen. Für sie sind 1.200 Euro im Jahr anrechnungsfrei. Wer nicht mehr als rund 1.000 Euro in seinem Sommerferienjob verdient, zahlt auch keine Lohnsteuer. Bei wem trotzdem Abzüge auf dem Lohnzettel erscheinen, der sollte eine Steuererklärung machen und sich das Geld vom Finanzamt rückerstatten lassen.