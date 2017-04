Staus, Benzinpreise, überteuerte Urlaubskosten, das sind typische Begleiterscheinungen eines Familienurlaubs, die viele Eltern gern vermeiden würden. Vor allem wenn der Ferienbeginn auf einen Donnerstag fällt, so wie jetzt vor den Osterferien in Sachsen, sind viele dazu verleitet, die Kinder etwas eher aus der Schule zu nehmen. Der legale Weg sei es zwar nicht, weiß eine Mutter, um die langen Verfahrenswege aber zu umgehen, habe das bestimmt schon einmal jedes Elternteil gemacht. Eine andere sieht das kritischer. Sie seien dann nicht in den Urlaub gefahren, aus Angst, die Kinder könnten in der Schule etwas verpassen. Sie arbeite selbst in der Schule, sagt eine dritte Mutter, die Lehrer machten sowieso nicht mehr viel vor den Ferien.

Hohe Bußgelder sollen abschrecken

Was viele Eltern als harmlos ansehen, verstößt gegen das Schulgesetz und kann mit einer Ordnungsstrafe geahndet werden. Die kann in Sachsen je nach Fall bis zu 1.250 Euro betragen. In Nordrhein-Westfalen müssen diese Strafe immer mehr Eltern zahlen -allein im Bezirk Düsseldorf über 300 Eltern.

In Sachsen gibt es dazu keine Zahlen. Die meisten Eltern, die hier die Ferien absichtlich verlängern, bleiben aber von einem Bußgeld verschont, weil sie ihre Kinder mit einem ärztlichen Attest entschuldigen, so Manja Kelch vom sächsischen Kultusministerium. Wenn eine Krankschreibung eines Schülers vorliege, gelte generell die Vertrauenskultur. Die Schule könne das nicht anzweifeln. "Es müsste hier tatsächlich nachgewiesen werden, dass das Kind nicht krank war, deshalb handelt es sich bei der Ordnungsstrafe um die Theorie, in der Praxis ist es aber sehr schwer nachzuweisen." Sollte sich heraus stellen, dass das Kind nicht krank war, würde jeder Fall einzeln geprüft.

Ausnahmen: Hochzeiten, Beerdigungen, Wettkämpfe

In besonderen Fällen wie Hochzeiten, Beerdigungen oder Wettkämpfen können die Eltern eine Freistellung beim Schulleiter beantragen. Dies gilt auch für Kinder, deren Eltern zeitlich und örtlich eingeschränkt sind, weil sie z.B. in Auslandseinsätzen arbeiten. Solche Sonderfälle sollten einen regulären Platz in der Verordnung finden, meint der Landeselternrat. Eine Antragstellung und die Aussicht darauf, dass er nicht bewilligt werden könnte, schrecke viele Eltern ab, sagt der Vorsitzende Michael Becker.

Es ist nachvollziehbar, dass die einen oder anderen Eltern eine Krankschreibung vorschieben, um die vielen Komplikationen der Genehmigung zu umgehen. Michael Becker, Vorsitzende Landeselternrat

Die meisten nutzten laut Becker die Krankschreibung, weil sie keine andere Möglichkeit sehen. Eine Bestrafung sei daher fallabhängig. Das Kultusministerium will Strafen und Strafverfolgung nicht verschärfen. Wichtiger als Prävention gegen das Schwänzen sei es, als Eltern ein gutes Beispiel zu liefern.