Finanztest Banken verlangen teils "absurde" Gebühren

Ein weiteres Fazit: "Die Zahl der kostenlosen Girokonten ist in den vergangenen Jahren etwa gleich geblieben", sagt Heike Nicodemus von der Stiftung Warentest. Unter all den geprüften Modellen konnten die Tester für die September-Ausgabe demnach nur 23 Konten ausfindig machen, die "ohne Wenn und Aber" kostenlos waren, also inklusive aller Onlinebuchungen, der Girocard fürs bargeldlose Bezahlen und dem Geldabheben am Bankautomaten.

In den anderen Fällen nahmen die Gebührenforderungen von Banken und Sparkassen zum Teil absurde Gebühren Züge an. Zahlreiche Institute seien bei den Gebühren kreativer geworden, berichten die Tester. So koste plötzlich die Girocard etwas oder die Überweisung am Schalter. Zudem sei es schwer, den Wust neuer und alter Gebühren zu durchblicken. So seien inzwischen nicht einmal alle mutmaßlichen Gratis-Konten kostenlos. Beispielsweise fielen bei Überweisungen in Papierform, telefonischen Aufträgen oder bei schriftlichen Änderungen von Daueraufträgen teilweise Kosten an.