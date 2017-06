Sogenannte Fake News, die Facebook nun bekämpfen will und die in der Debatte um den Wahlsieg des künftigen US-Präsidenten Donald Trump diskutiert werden, gibt es in Deutschland bislang eher selten. Doch die Gefahr besteht durchaus und das sehen auch deutsche Politiker vor der Bundestagswahl 2017. Die Parteien befürchten, Wähler könnten über soziale Netzwerke mit gezielten Inhalten manipuliert werden oder Politiker mit Hilfe von Fake-News verunglimpft und diskreditiert werden.