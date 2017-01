Tarifanpassungen Gebäudeversicherungen werden teurer

Man glaubt es kaum, aber die meisten Wohngebäudeversicherungen machen Verlust. Seit mehr als zehn Jahren sind die in Deutschland regulierten Schäden höher als die Einnahmen aus den Prämien, sagt Kathrin Jarosch vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Als Laie denkt man an den Klimawandel, gestiegene Ausgaben durch Stürme und Hagel. Doch Jarosch schüttelt den Kopf: "Die Extremwettereignisse machen den Versicherern zwar auch zu schaffen. Das Ausmaß ist aber bei weitem nicht so groß, wie man das glauben mag. Der wesentliche Kostentreiber ist in der Wohngebäudeversicherung das Leitungswasser. Die Schäden, die durch kaputte und zerplatze Rohre entstehen, gehen in die Milliardenhöhe."

Baukosten machen Versicherern zu schaffen

Die Versicherer klagen, viele Leitungen seien alt oder schlampig saniert. Ein frostiger Winter wie dieser tue sein Übriges. Die Wohngebäudeversicherungen werden aber noch aus anderen Gründen teurer. Da sie im Extremfall ein komplettes Haus ersetzen, orientieren sich ihre Preise an den Baukosten. Und diese steigen Jahr für Jahr. Bis zu fünf Prozent Prämienaufschlag gelten daher als normal. Besonders hohe Aufschläge nehmen die Versicherer oft, wenn zuvor ein Schaden gemeldet wurde, sagt Timo Voß vom Bund der Versicherten: "Es kann durchaus sinnvoll sein, kleinere Schäden selbst zu übernehmen und dafür den Versicherer nicht in Anspruch zu nehmen. Denn nach jedem Schaden muss der Verbraucher davon ausgehen, dass der Versicherer auch kündigen kann. Das ist eine Gefahr, der sollte man sich nicht aussetzen."

Preisunterschiede zum Teil sehr hoch

Doch manchmal ist ein Wechsel gar nicht verkehrt. Die Stiftung Warentest hat fast 100 Tarife verglichen. Michael Bruns ließ sich dafür Angebote für ein Einfamilienhaus in Potsdam schicken: "Die Preisunterschiede waren erheblich, das Vierfache zum Teil. Der Altbau am günstigsten für 238 Euro im Jahr bei der HUK24. Bei der Janitos kostet er 809 Euro. Günstige Versicherungen waren im Test zum Beispiel Bruderhilfe oder HUK24, HUK Allgemeine. Das sind so die Anbieter, bei denen man zumindest fragen sollte, ob sie einem einen günstigen Vertrag anbieten können."

Mieter können Versicherung nicht wechseln

Doch wechseln können nur Eigenheimbesitzer. Wer zur Miete wohnt, muss die Wohngebäudeversicherung seines Hausbesitzers mitzahlen, sagt Joachim Näke, Vorsitzender vom Verband der Immobilienverwalter Mitteldeutschlands: "Nach Betriebskostenverordnung werden die Prämien für Wohngebäudeversicherung umgelegt auf die Mieter. Das heißt, ein Mieter muss das bezahlen, was ihm der Eigentümer berechnet oder was ihm der Eigentümer nachweisen kann an Prämie, was wirklich gezahlt worden ist. Man kann davon ausgehen, dass etwa 5 Prozent der Betriebskosten Kosten für die Versicherung sind."

Das macht zwar nur ein paar Euro im Monat aus. Trotzdem dürften sich die wenigsten über höhere Nebenkosten freuen. Wer die Wohngebäudeversicherung wechseln kann, sollte nach Meinung von Experten übrigens darauf achten, dass Elementarschäden mitversichert sind. Denn auch wer auf einem Hügel wohnt, kann einen überfluteten Keller bekommen. Die Schäden durch Starkregen sind massiv gestiegen.