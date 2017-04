Rewe, Penny, Edeka, Netto - in geschätzt rund 1.500 Supermärkten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist es möglich, an der Kasse gebührenfrei Geld abzuheben. Nötig sind eine Girokarte und die PIN-Eingabe, erklärt Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsen.

Sicher setzten die Händler diesen Service auch ein, um Kunden zu binden. Sie habe aber den Eindruck, dass die Alternative zum Geldabheben am Automaten noch gar nicht so sehr bekannt sei.

Vielleicht wird das aus bestimmten Gründen wie der Kassensituation noch nicht so häufig genutzt wird, aber es ist gut vorstellbar, dass der Trend in diese Richtung gehen wird. Andrea Heyer, Verbraucherzentrale Sachsen

Besondere Bedeutung für ländliche Regionen

Wenn Kreditinstitute ihre Dienstleistungen weiter verteuern, glaubt Heyer, dann würden die Kunden nach Alternativen suchen. Das Netz an Ladenkassen mit Abhebemöglichkeit wächst seit Jahren, es ist inzwischen fast so dicht wie das der Geldautomaten, teilt der Handelsverband mit.

Vor allem auf dem Land sei das Abheben im Supermarkt eine Alternative, so Gunter Engelmann-Merkel vom Handelsverband Sachsen. Wenn ein Unternehmen beschließe, den Service anzubieten, dann fände das auch flächendeckend innerhalb des Unternehmens statt. Das sei besonders in ländlichen Bereichen von besonderer Bedeutung.

Dort ist vielleicht der Weg zur nächsten Filiale des Kreditinstituts doch weiter und dann machen die Kunden umso lieber davon Gebrauch. Gunter Engelmann-Merkel, Handelsverband Sachsen

Alles in allem sei der Service ein Minusgeschäft für die Discounter und Supermärkte, so Gunter Engelmann-Merkel. Denn um ihn überhaupt anbieten zu können, muss ein Händler mit einem Zahlungsdienstleister zusammenarbeiten. Und der verlangt in der Regel 0,2 Prozent des Umsatzes. Bei 50 Euro mache das etwa zehn Cent.

Im Mittelpunkt stehe ausschließlich der Servicegedanke gegenüber dem Kunden. "Man will das eigene Unternehmen positiv in der Wahrnehmung des Kunden halten."

Mindesteinkaufswert beträgt 20 Euro

Neben der Kundenbindung erhoffen sich die Handelsunternehmen aber noch etwas anderes. Kunden sollen verleitet werden, etwas mehr einzukaufen als geplant. Denn das Abheben an der Kasse ist in der Regel mit einem Mindesteinkaufswert von 20 Euro verbunden. Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsen verweist auf die Mündigkeit jedes Einzelnen.

Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er die Ware braucht oder sie nur kauft, um auch Geld abheben zu können. Andrea Heyer, Verbraucherzentrale Sachsen

Wie viele Kunden den Service nutzen, hat der Handelsverband kürzlich in einer Umfrage herausgefunden: Die meisten Geschäfte gaben darin an, dass bisher maximal fünf Kunden am Tag Bargeld abheben.