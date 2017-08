Fehlbehandlung Was Patienten bei gepantschten Krebsmedikamenten tun können

"Der Todes-Apotheker", so taufte ihn die Bild-Zeitung Ende Juni. Einen Pharmazeuten aus Bottrop, der von ihm hergestellte Krebsmedikamente gestreckt haben soll. Wie Journalisten herausgefunden haben, waren von den falschen Präparaten aber nicht nur Patienten in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in fünf weiteren Bundesländern betroffen – darunter auch Sachsen.

von Christine Reißing, MDR AKTUELL