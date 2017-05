Sicherheit auf Flugreisen Kommt das Laptop-Verbot im Handgepäck?

Die USA erwägen ein Laptopverbot auf Flugreisen auch für Reisen aus Europa. Wie amerikanische Sicherheitsbehörden mitteilten, gibt es entsprechende Überlegungen. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Sollte das Verbot umgesetzt werden, dürfen Flugreisende künftig keine Computer mehr mit ins Handgepäck nehmen. Grund für das Verbot sollen konkrete Warnungen vor Terroranschlägen sein. Laut "New York Times" soll der sogenannte "Islamische Staat" Anschläge geplant haben, bei denen Sprengstoff in den Batteriefächern von Laptops gezündet werden sollte.

Acht Länder bereits betroffen

Schon seit März sind Laptops daher auf Flugreisen aus mehreren muslimisch geprägten Staaten verboten, namentlich Jordanien, Ägypten, die Türkei, Saudi-Arabien, Kuwait, Marokko, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das gilt für Flugreisen in die USA und teilweise auch nach Großbritannien.

Verboten sind sämtliche Geräte, die größer als Mobiltelefone sind - also Laptops, Tablet-Computer, E-Book-Reader oder Kameras. Die Geräte können jedoch im Gepäck aufgegeben werden, das im Flugzeugbauch verstaut wird.

Für Fluggesellschaften aus dem arabischen Raum ist das Verbot eine Katastrophe. Viele Geschäftsreisende nutzen die lange Flugzeit in die USA, um im Flugzeug zu arbeiten. Sie stiegen zuletzt auf Anbieter aus Europa, wie die Lufthansa, Air France oder KLM, um. Nun könnte das Verbot ausgeweitet werden.

Problem für Geschäftsreisende

Ob und wann die Richtlinie auch für Flüge von Europa umgesetzt wird, ist noch vollkommen unklar. Es könnten einige Wochen vergehen, bis das Laptop-Verbot tatsächlich in Kraft tritt. Allerdings rechnen nur wenige Beobachter damit, dass sich das Verbot abwenden lässt.

Zudem ist bisher nicht geklärt, an welchen Flughäfen das Verbot umgesetzt werden soll. Es wird aber davon ausgegangen, dass alle großen Drehkreuze wie Frankfurt am Main, London-Heathrow, München, Paris und Amsterdam betroffen sind. Auch andere Flughäfen mit Direktverbindungen in die USA müssten mit dem Verbot rechnen.

Für Mitarbeiter etwa von Banken wäre in Laptop-Stopp äußerst problematisch. Viele Banker müssen ihre Rechner immer bei sich tragen, damit darauf enthaltene dienstliche Geheimnisse nicht gestohlen werden.

Was bereits verboten ist

Das Laptop-Verbot wäre ein weiteres in einer langen Reihe von verbotenenen Gegenständen im Handgepäck von Flugzeugen. Erstmals in den Fokus gerieten mangelhafte Sicherheitschecks nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York im September 2001. Damals hatten die Attentäter Messer und Pfefferspray dabei, mit denen sie die Gewalt über das Flugzeug erlangen konnten. Messer mit einer Klinge bis zehn Zentimetern Länge waren an Bord bis 2001 erlaubt.

Im Dezember 2001, also nur wenige Monate nach dem 11. September, hatte der sogenannte Schuhbomber Richard Reid versucht, mit einem im Schuh versteckten Sprengsatz einen Flug von Paris nach Miami zum Absturz zu bringen. Seither müssen Passagiere in den USA oder mit dem Ziel USA und in anderen Ländern ihre Schuhe vom Handgepäck-Scanner durchleuchten lassen.

Im Jahr 2006 deckten die britischen Sicherheitsbehörden den Plan von Terroristen auf, den flüssigen Sprengstoff TATP in Getränkedosen an Bord von Transatlantik-Flügen zwischen Großbritannien und Nordamerika zu schmuggeln. Seitdem gibt es strenge Bestimmungen in Bezug auf Flüssigkeiten im Handgepäck.

Behälter mit Getränken, Kosmetika oder anderen Flüssigkeiten dürfen nur noch 100 Milliliter enthalten. Zudem müssen alle Flüssigkeiten in einen verschließbaren Plastikbeutel mit höchstens einem Liter Fassungsvolumen verpackt sein und jeder Passagier darf nur einen Plastikbeutel mit an Bord nehmen. Der Begriff Flüssigkeiten umfasst auch Crèmes, Eyeliner, Lippenbalm oder Haargel.

Ski- und Wandertöcke als Waffe

Auch Nagelscheren, Nagelfeilen und sogar Nagelclipser sind im Handgepäck verboten. Normale Scheren sind genauso wenig zugelassen. Zu den verbotenen Gegenständen gehören selbstverständlich auch Feuerwaffen, Patronen, Elektroschocker, Pfefferspray und Schlagstöcke, aber auch Spielzeugwaffen, Spritzen, Benzinfeuerzeuge, Dartpfeile, Rasierklingen und Bohrmaschinen sind nicht gestattet. Selbst Ski- und Wanderstöcke sowie Golfschläger sind verboten, weil sie als Waffe eingesetzt werden könnten.

Erlaubt sind hingegen ein Gasfeuerzeug oder eine Packung Streichhölzer, auch Einmalrasierer und E-Zigaretten dürfen mit in die Kabine genommen werden. Eltern dürfen auch Babynahrung und Wasser für das Kind mitnehmen, wenn es unter drei Jahre alt ist und mit ihnen reist. Die Mitnahme von Medikamenten und medizinisch notwendigen Geräten ist ebenfalls gestattet.