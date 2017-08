In Deutschland sind immer mehr strahlungsarme Handys auf dem Markt. Das geht aus einer neuen Übersicht des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) hervor.

Handy-Strahlung Als strahlungsarm gelten Geräte, die bei Betrieb am Kopf einen maximalen SAR-Wert von 0,6 Watt pro Kilogramm nicht überschreiten. Der SAR-Wert steht dabei für "Spezifische Absorptionsrate" und ist ein Maß für die vom Körpergewebe aufgenommene Hochfrequenzenergie bei der Nutzung von Mobiltelefonen. Um gesundheitliche Wirkungen hochfrequenter Felder auszuschließen, soll dieser Wert nicht mehr als zwei Watt pro Kilogramm betragen. Gängige Geräte erzeugen beim Telefonieren deutlich niedrigere Werte.

Die Auswirkungen der Handynutzung auf die Gesundheit werden seit langem diskutiert. In Studien konnte bislang kein erhöhtes Risiko etwa für Hirntumore oder Tumore des Hörnervs nachgewiesen werden.



Auch in anderen Studien zeigte sich kein Zusammenhang zwischen Handynutzung und dem Risiko, an Krebs zu erkranken. Wie sich Mobilfunk langfristig auf die Gesundheit auswirkt, ist aber noch unklar.