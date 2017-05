Das Bundesgesundheitsministerium erwägt, HIV-Schnelltests für den Hausgebrauch zuzulassen. Das hat eine Referentin des Ministeriums bestätigt. In Europa seien seit kurzem Tests erhältlich, die wesentlich genauer und einfacher zu handhaben seien. Nun werde eine Zulassung für Deutschland geprüft.

Zulassung noch in diesem Jahr?

Bislang dürfen HIV-Schnelltests in der Bundesrepublik nur an Ärzte, medizinische Labore und Behörden abgegeben werden. In Großbritannien und Frankreich sind die Tests dagegen auch für zu Hause schon ganz legal. Auch in Australien gibt es Selbsttests bereits seit mehreren Jahren zu kaufen.



Die Deutsche Aids-Hilfe hofft auf eine Zulassung in Deutschland noch in diesem Jahr. Ein Sprecher sagte, viele Menschen gingen selbst bei einem Verdacht aus Scham oder Angst nicht zum Arzt. Der Schnelltest könnte diese Lücke schließen.

Zahl der Neuinfektionen seit Jahren unverändert

2015 wurde bei 3.900 Menschen in Deutschland erstmals HIV festgestellt. Neuere Zahlen gibt es noch nicht. Die Zahl der Neuinfektionen ist seit zehn Jahren stabil, nimmt aber auch nicht ab. Bei rund einem Drittel der Fälle liegt die Ansteckung schon Jahre zurück. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass in Deutschland etwa 12.600 Menschen mit dem Aids-Virus leben, ohne es zu wissen.



Die Deutsche Aids-Hilfe warnt, wer von seiner Ansteckung nichts wisse, gebe das Virus unwissentlich an Sex-Partner weiter. Zugleich bringe er sich selbst um gute Behandlungschancen. Eine HIV-Infektion ist seit 20 Jahren kein Todesurteil mehr. Medikamente verhindern, dass Aids ausbricht. Die Immunschwäche könne aber immer noch tödlich enden.

Nur ein kleiner Pieks