Ab 13 Jahren ist es aktuell in Deutschland rechtlich kein Problem. In anderen Staaten kann es unterschiedlich geregelt werden. Doch laut Solmecke würden sich in der Praxis auch jüngere Kinder bei WhatsApp registrieren. Der Messenger-Dienst biete keinen existierenden Alterstest an. "Theoretisch ist es ein Rechtsverstoß. Aber mir ist kein einziger Fall aus der Praxis bekannt, bei dem WhatsApp die Eltern oder den Jugendlichen verklagt hätte, weil sie gegen Allgemeine Geschäftsbedingungen verstoßen haben." Rein theoretisch könnten die Eltern dann verlangen, dass ein Account und die dazugehörigen Daten wieder gelöscht würden.

Doch nicht nur der rechtliche Rahmen ist wichtig. Das weiß der Professor für Kommunikationswissenschaften, Sven Jöckel, sehr genau. Er lehrt an der Uni Erfurt. Seine Schwerpunkte sind Kinder- und Jugendmedien. Für ihn ist WhatsApp ein "kompliziertes Gebiet". Man könne eigentlich keine allgemeingültige Einschätzung geben, ob es für ein Kind gefährlich oder nützlich sei, und ob deswegen ein Smartphone angeschafft werden müsse. Jöckel sagt: "Nur, weil alle Freunde das machen, ist es kein Grund, dem Kind ein Smartphone zu kaufen. Wenn aber alle Freunde bei WhatsApp sind und das Kind das einzige ist, das den Messenger nicht nutzt, kann man so kritisch sein wie man will. Es wird schwierig für das Kind." Jöckel geht sogar so weit zu sagen, dass das Kind eventuell Probleme bekommt und sozial ausgegrenzt werden kann. Hier müssten die Eltern wirklich in jedem Fall selbst bestimmen, was sie machen.