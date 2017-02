Egal ob Schillers Wohnhaus, Goethes Gartenhaus, Stadtschloss oder Nationalmuseum – bis zum Ende der Winterzeit im März schließen die Museen in Weimar um Punkt 16 Uhr. Hauptgrund, so Julia Glesner von der verantwortlichen Klassikstiftung, sei die alte Bausubstanz der Häuser.

Schuld ist das Licht

"Die meisten der zu besuchenden historischen Wohnhäuser sind nicht mit Elektrizität in der Form ausgestattet, wie man das von modernen, zeitgenössischen Museen kennt. In der Wintersaison haben wir die Winterzeit, es wird früher dunkel. Der eine Grund ist also das Licht, der andere ist das mit der Frage nach der Elektrizität natürlich auch die Option einhergeht: Kann man die Häuser überhaupt heizen", erklärt Glesner.

UNESCO-Welterbe schützen

Wenn die Museen geöffnet sind, haben Touristen die Qual die Wahl. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Häuser ohne Heizung sind im Winter gleich ganz geschlossen. Andere werden zwar moderat beheizt, die Möglichkeiten sind aber begrenzt. Einfach Nachrüsten ist in den historischen Häusern nicht möglich. Schließlich geht es auch um den Schutz der Bestände, so Glesner. Immerhin ist dieser UNESCO-Welterbe. Zu viel künstliches Licht etwa kann auf Dauer Gemälde, Tapeten und Möbel schädigen.

Die Klassikstiftung will im Original bewahren und gleichzeitig Besuchern den Zugang ermöglichen – ein Drahtseilakt. Letztlich auch ein finanzieller: "Die Frage der Öffnungszeiten ist für uns eine Kostenfrage. Aber nicht wegen der Elektrizität, das wäre problemlos zu stemmen. Sondern auch wegen der Personalkosten, die entstehen, weil wir Kassen- und Aufsichtskräfte brauchen."

Zu wenige Touristen, zu wenig Geld

Im Winter kürzer zu öffnen spart also Geld – in einer Jahreszeit, in der eh weniger Touristen in die Kulturstadt kommen. Die Mittel der Stiftung seien da schlichtweg begrenzt, meint auch Andreas Leps. Weimar, so der Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat, zahlt jährlich über zwei Millionen Euro. Doch das sind gerade einmal zehn Prozent des Jahresbudgets der Stiftung, der Rest kommt von Bund und Land. Weimar stoße aber bereits jetzt an seine finanziellen Grenzen, will sein Engagement in Zukunft sogar reduzieren.

Denkmal von Carl-August vor dem Weimarer Fürstenhaus Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auf die Öffnungszeiten habe man so keinen Einfluss, sagt Leps, auch wenn sich einige im Stadtrat da etwas anderes wünschen würden: "Es wäre schon wünschenswert, wenn einige der doch historisch und kulturell bedeutsamen Bauwerke länger offen hätten.Wenn wir könnten, wie wir wöllten, würden wir sicher auch die Stiftung mit mehr Geld ausstatten und uns damit auch etwas mehr Einfluss sichern. Können wir leider nicht."

Auch Heike Bouillardt vom Verein der Weimarer Stadtführer wünscht sich längere Öffnungszeiten – für ihre Kunden, die auswärtigen Touristen: "Sie könnten im Winter genauso bis 17 Uhr aufhaben. Man würde den Gästen damit auch eine Möglichkeit geben, die Zeit ab Nachmittag noch zu überbrücken bis zum Abendbrot."

Nur geringfügige Verbesserungen in Sicht

Und wenigstens an einem Tag in der Woche länger öffnen? Nach Gesprächen will man das nun tatsächlich ausprobieren, erzählt Julia Glesner von der Stiftung. Allerdings nicht in den historischen Häusern und auch nicht mehr im Winter – sondern erst ab dem Frühling:

"Es ist in der Tat so, dass wir für die nächste große Ausstellung der Stiftung zu Winckelmann im Neuen Museum den langen Donnerstag erproben wollen. Dann entsteht aber die Situation, dass wir in ein oder zwei Häusern eine andere Öffnungszeit haben als in anderen. Und dann müssen wir einfach schauen, wie die Gäste darauf reagieren."