Fast jeder fünfte Deutsche verbrennt in irgendeiner Weise Holz zum Heizen. Laut Bundesumweltamt gab es im Jahr 2016 allein 11,6 Millionen Einzelraumfeuerungsanlagen. Also Kamine, Kachelöfen oder Ähnliches, das zusätzlich zur normalen Heizung läuft. Was die wenigsten wissen, dabei wird eine Menge Feinstaub produizert.

Das Probefeuer

Christian Liesegang, Experte beim Umweltbundesamt, sagt: "Grundsätzlich liegen die Feinstaubemissionen aus Kleinfeuerungsanlagen auf einem ähnlichen Niveau wie die Emissionen aus dem Verkehr, wenn man sich das komplette Jahr ansieht." Aber allmählich sinken die Werte. Denn im Jahr 2010 wurde eine Verordnung eingeführt, die strengere Grenzwerte für Kachelöfen und dergleichen vorschreibt.

Alte Anlagen mussten nachgerüstet oder ausgetauscht werden. Um seinen alten oder neuen Kamin zu überprüfen, empfiehlt Liesegang jedem Kaminbesitzer, ein Probefeuer zu machen. Der Umweltexperte rät dem Kaminbesitzer: "Wenn er feststellt, dass er eine Rußfahne hat, dass die Asche schwarz ist oder das halt Rußanhaftungen an der Kaminwand sind, dann kann es daran liegen, dass er falsche Brennstoffe einsetzt, beziehungsweise dass die Brennstofffeuchte zu hoch ist."

Nur wirklich trockenes Holz verwenden

In dem Fall sollte man sein Holz dann lieber nochmal länger trocknen lassen. Ein bis zwei Jahre muss es ungefähr draußen liegen. Auch ein Blick in die Bedienungsanleitung ist durchaus sinnvoll. Grundsätzlich sei Heizen mit Holz eine gute Idee, findet auch der Waldexperte beim deutschen Naturschutzbund, Stefan Adler. Er sagt jedoch: "Man kann nicht einfach unbegrenzt Holz aus dem deutschen Wald jedes Jahr holen. Wir nutzen heute schon ungefähr 76 Millionen Restmeter Holz Jahr für Jahr. Wichtig ist aber, wie gehen wir mit dieser Holzmenge um."

Der Naturschutzbund würde den Großteil dieser Holzmenge deshalb lieber in langlebigen Möbeln sehen oder als Dichtung von Häusern, sodass man generell weniger heizen müsse. Aber übermäßige Sorgen um den deutschen Wald, müsse man sich als Kaminbesitzer nicht machen, so Adler. Er betont: "Wir haben in Deutschland tatsächliche keine Holzknappheit."

Regionale Anfahrtswege beachten

Als die Ölpreise vor gut zehn Jahren in die Höhe schossen, stieg die Nachfrage nach Brennholz rasant. Inzwischen habe sie sich auf hohem Niveau stabilisiert, erklärt Professor Udo Mantau von der Universität Hamburg. Er ist Spezialist für Holzwirtschaft. In Deutschland komme ein Drittel des Scheitholzes für Kamin & Co noch vom Waldbesitzer, Forstamt oder Landwirt, so Mantau. Der Anteil von Brennstoffhandel und Baumarkt liege inzwischen bei zehn bis zwölf Prozent.

Stellt sich die Frage: Wie viel ist bei dieser hohen Nachfrage bereits aus anderen Ländern importiert? Dazu erklärt Udo Mantau: "Gemessen an dem Gesamtvolumen, das in Deutschland verbraucht wird, würde ich das eher als geringeren Teil ansehen. Aber da gibt es eine gewisse Grauzone, auch in der Statistik, die wir auch mit unseren Instrumenten bisher noch nicht so gut fassen können."

Heizen mit Holz ist also nicht automatisch nachhaltig und gut für die Umwelt. Doch wenn man einige Dinge bedenkt, das richtige Holz verwendet und regionale Anfahrtswege beachtet, dann steht dem gewissensreinen Feuer in den eigenen vier Wänden nichts im Wege.